Edirne'nin Tek Kadın Takımı Karaağaç Arda Spor Şampiyonluk Hedefiyle Sezona Hazırlanıyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin tek kadın futbol takımı Karaağaç Arda Spor oyuncuları, TFF Kadınlar 3. Liginde başarı ve milli takım hedefiyle yoğun bir hazırlık süreci yürütüyor. Kulüp, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 40 kişilik kadrosu ile antrenmanlarını Saraçhane Spor Tesisleri'nde sürdürüyor.

Hazırlıklar ve Hedef

Teknik Direktör Özkan Arsu yönetimindeki çalışmalarda futbolcular, bireysel ve takım olarak sezona güçlü başlamak için ter döküyor. Bu sezonun en büyük hedefi 3. Lig şampiyonluğunu kazanmak ve 2. Lig'de mücadele etmek. Aynı zamanda birçok futbolcu milli takım kadrosuna girmeyi amaçlıyor.

Başkan Aytaç Feda: Altyapıya Yatırım Sürdürülecek

Karaağaç Arda Spor Kulübü Başkanı Aytaç Feda, kadın futbolunun Türkiye'de yükselişte olduğunu vurguladı. Feda, kulübün altyapıya verdiği önemi şu sözlerle anlattı: "Kızlarımıza burada spor yaptırarak, onlara burs vererek destek oluyoruz. Hem başarılı futbolcular olmaları hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için çaba gösteriyoruz. Hedefimiz 3. Lig'i şampiyon tamamlayıp 2. Lig'de mücadele etmek. Daha önce milli takıma, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a gönderdiğimiz oyuncularımız oldu, bu başarıyı sürdürmek istiyoruz."

Teknik Direktör Özkan Arsu: Bölgesel ve Uluslararası Deneyim

Özkan Arsu, altyapıyı güçlendirerek üst liglere çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Sezonun ilk antrenmanını yaptıklarını ve maçların 2026'da başlayacağını belirten Arsu, "Edirne Valisi Yunus Sezer'in destekleriyle geçen yıl Balkan ülkelerinden takımlarla maçlar yapıldı. Bu sezon da Balkan ülkeleriyle maçlara çıkacağız. Amacımız hem yurt içi hem de yurt dışı projeler ve buradaki turnuvalarla takımı iyi bir şekilde sezona hazırlamak." ifadelerini kullandı. Arsu, kentteki tek kadın futbol takımı olarak taraftarların tribünleri doldurmasını istedi.

Kaptan ve Oyuncuların Hedefleri

Takım kaptanı Aylin İşi, futbola köyde erkeklerle oynayarak başladığını anlattı: "Uzun yıllardır futbol oynuyorum. Üniversitede okurken transfer oldum. İstanbul ve İzmir'de de oynadım. Çok seviyorum, futbolu aşkla oynuyorum. Bazı eleştirilere rağmen 'futbolu kadın da oynar' diyerek sahaya çıkıyoruz. Her futbolcunun milli takım hayali vardır, bende bunu gerçekleştirmek için mücadele veriyorum. Aynı zamanda beden öğretmeni ve yüzme antrenörlüğü de yapıyorum."

Futbolcu Hatice Kübra Canlı, Trakya Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirterek babasının etkisiyle futbola başladığını anlattı: "Küçüklüğümden beri yeşil sahalardayım, tribündeyim. Futbolu çok seviyorum. Milli takım hedefiyle çalışıyorum. Bazen de bizi şaşırtan şeyler oluyor. Çevremizdekiler futbol oynadığımıza inanmıyor. Video ve fotoğrafımızı görmek istiyorlar. Onun için kadın futbolunu daha fazla tanıtmak istiyoruz."

Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hazal Naz Taştan, milli takıma girme hedefini, Nilsu Akdoğan ise küçüklük hayalini Karaağaç Arda Spor'da gerçekleştirdiğini söyledi. Nilsu, "Milli takımda oynamak tek hedefim. Yurt dışında İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını başarılarımla dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Ayrıca, Nisa Akdağ ile aynı zamanda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı altyapısında forma giyen Nil Ateş de milli takım hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve kulüp yöneticilerinin yıllardır verdiği destekle takımın gelişimine katkı sağlandığı vurgulanıyor. Kulüp yetkilileri, daha fazla kadın futbol takımının sahalara çıkması ve genç yeteneklerin altyapıdan yetiştirilmesine odaklanacaklarını belirtiyor.

