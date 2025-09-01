DOLAR
Muaz Erdem Madran Çekya'da Para Trap Altınıyla Dünya Şampiyonası'na Hazır

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:26
16 yaşındaki milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Çekya'da 10 Ağustos'ta düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Genç sporcu, 9 Eylül'de aynı ülkede yapılacak Para Trap Dünya Şampiyonası'ndan da zaferle ayrılmayı hedefliyor.

FERDİ UZUN - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan ve elleri ile ayaklarından engelli olan Madran'ın atıcılığa başlangıcı, babası Akif Madran ile gittiği avda ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce babasının havaya fırlattığı şişeyi vurmasıyla keşfedilen yetenek, kısa sürede federasyonun dikkatini çekti.

Madran'ın ağabeyi Arif Madran bu anları sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyenlerin yönlendirmesiyle aile, Türkiye Atıcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne başvurdu. Koçarlı ilçesindeki poligonda yapılan denemelerde Madran, hedefleri üst üste vurarak yeteneğini kanıtladı.

Antrenmanlara hızla başlayan genç sporcu, 2 yıl içinde katıldığı müsabakalardan madalyalarla döndü. Bu yıl Çekya'daki Grand Prix'de, kendisinden yaşça büyük sporcularla mücadele ederek Türkiye'ye bu branşta ilk altın madalyayı kazandırdı.

Madran, AA muhabirine yaptığı açıklamada hedeflerine adım adım ulaştığını belirterek, "İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandıracağım" dedi. Büyüklerle yarışmanın kendisi için sorun olmadığını ve antrenmanların karşılığını aldığını vurguladı.

Babasının gururunu dile getirdiği açıklamada Akif Madran, oğlunun yeteneğini ilk anda fark ettiğini anlattı: "Çocuklarımla ava gidiyordum. Muaz'a av tüfeğini verdim ve havaya şişe attım vurdu. Tesadüf mü acaba diye bir daha attım yine vurdu. Tesadüf olmadığını anladım."

Türkiye Atıcılık Federasyonu Plak Atışları Asbaşkanı Abdurrahim Gezer ise Madran'ın çok yetenekli olduğunu ve kendisinden altın madalya beklendiğini söyledi.

Aydın'da babasıyla ava giderken yeteneği keşfedilen ve Çekya'da düzenlenen Para Trap Grand Prix Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki milli para atıcı Muaz Erdem Madran, Para Trap Dünya Şampiyonası'ndan yine zaferle döneceğine inanıyor.

