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11 Yaşındaki Yusuf Özay İki Türkiye Birinciliğiyle Hedef Büyütüyor

Kilisli genç atıcı Yusuf Özay, 2 Türkiye birinciliği kazanarak uluslararası başarılara odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 13:52
11 Yaşındaki Yusuf Özay İki Türkiye Birinciliğiyle Hedef Büyütüyor

Yusuf Özay'ın Atıcılık Serüveni

11 yaşındaki kilisli atıcı Yusuf Özay, bu yıl iki Türkiye birinciliği kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Genç sporcu, milli forma ile yeni başarılar elde etmek istiyor.

Babasının polis memuru olması sayesinde silahlara olan ilgisi artan Yusuf, genç yaşta atıcılık takımına katıldı. Bir yıl önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine katılan Yusuf, 5-9 Nisan tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda yıldız erkekler havalı tabanca kategorisinde birincilik elde etti ve Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Yusuf, 12-17 Temmuz'da Mersin'de gerçekleştiren Havalı Silahlar Emin Soysal Kupası'nda da aynı kategoride birinci olarak başarılarına bir yenisini ekledi. Şimdi ise yeni zaferler için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Uluslararası Arenaya Hedefler

Yusuf, ay-yıldızlı formayı giyerek uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedefliyor. Atıcılığın zevkli, eğlenceli ve sabır gerektiren bir spor olduğunu belirten genç yetenek, bu spora olan tutkusunu şu sözlerle ifade etti:

"Bu sporu çok seviyorum. İleride Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyorum. Çok çalışıyorum, haftada 4 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyorum. Bu spor çok eğlenceli, benim gibi arkadaşlara öneriyorum."

Antrenörüyle Birlikte Başarıya Yürüyor

Antrenörü İbrahim Binbir, Kilis'te atıcılığın yeni bir branş olduğunu ve bu sporu daha geniş kitlelere yaygınlaştırma çabası içinde olduklarını ifade etti. Binbir, Yusuf'un elde ettiği başarıdan büyük mutlu olduğunu belirterek,

"Bir yıldır Yusuf Özay ile bu spora emek veriyoruz. Onun ilgisi çok fazla ve ileride büyük bir sporcu olacağından hiç şüphe duymuyorum."

Bu yıl 2 Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Kilisli atıcılık sporcusu Yusuf Özay, milli...

Bu yıl 2 Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Kilisli atıcılık sporcusu Yusuf Özay, milli formayla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Bu yıl 2 Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Kilisli atıcılık sporcusu Yusuf Özay, milli...

Bu yıl 2 Türkiye birinciliği elde eden 11 yaşındaki Kilisli atıcılık sporcusu Yusuf Özay, milli formayla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

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