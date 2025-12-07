Anfernee Dijksteel: "Galibiyet alamadığımız için herkeste hayal kırıklığı var" — Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa

Anfernee Dijksteel, Trendyol Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa ile 0-0 biten maçta galibiyet çıkaramadıkları için takımda hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 22:18
Anfernee Dijksteel: "Galibiyet alamadığımız için herkeste hayal kırıklığı var" — Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa

Anfernee Dijksteel: "Galibiyet alamadığımız için herkeste hayal kırıklığı var"

Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel, Kasımpaşa mücadelesi sonrası takımın genel ruhu ve sonuç hakkında açıklamalarda bulundu.

Maç sonucu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Dijksteel'in değerlendirmesi

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Dijksteel, iyi bir maç oynadıklarını ancak galibiyet çıkaramadıkları için herkesin hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

"Fakat galibiyet alamadığımız için herkeste bir hayal kırıklığı var. Aslında herkes takımın iyi gittiği konusunda hemfikir. Önümüzdeki maçları nasıl kazanabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki maç maç ilerliyoruz. Şu an önümüzdeki maça odaklıyız. Hedefimiz o maçı kazanmak"

ANFERNEE DİJKSTEEL, KASIMPAŞA MAÇINDA GALİBİYET ALAMADIKLARI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIKLARINI...

ANFERNEE DİJKSTEEL, KASIMPAŞA MAÇINDA GALİBİYET ALAMADIKLARI İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIKLARINI SÖYLEDİ.

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anfernee Dijksteel: "Galibiyet alamadığımız için herkeste hayal kırıklığı var" — Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa
2
Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka | TFF 3. Lig 4. Grup
3
Serdar Dursun: 'Bence çoğu bilmeden oynadı' — Kocaelispor'dan bahis açıklaması
4
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - Dinamo Kiev öncesi Reis ve Okan'ın mesajı
5
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Rekor Katılım Gösteriyor
6
Göztepe - Trabzonspor 0-0 | Trendyol Süper Lig 15. Hafta
7
Trendyol 1. Lig: İstanbulspor 2-1 Özbelsan Sivasspor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi