Anfernee Dijksteel: "Galibiyet alamadığımız için herkeste hayal kırıklığı var" — Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa

Anfernee Dijksteel: "Galibiyet alamadığımız için herkeste hayal kırıklığı var"

Kocaelisporlu futbolcu Anfernee Dijksteel, Kasımpaşa mücadelesi sonrası takımın genel ruhu ve sonuç hakkında açıklamalarda bulundu.

Maç sonucu

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Dijksteel'in değerlendirmesi

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Dijksteel, iyi bir maç oynadıklarını ancak galibiyet çıkaramadıkları için herkesin hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı.

"Fakat galibiyet alamadığımız için herkeste bir hayal kırıklığı var. Aslında herkes takımın iyi gittiği konusunda hemfikir. Önümüzdeki maçları nasıl kazanabileceğimiz üzerine düşünmemiz gerekiyor. Tabii ki maç maç ilerliyoruz. Şu an önümüzdeki maça odaklıyız. Hedefimiz o maçı kazanmak"

