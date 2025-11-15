Saffet Akyüz: TPFD, bahis soruşturmasında oyuncuların dilekçelerine müdahil oldu

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, futbolda yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Akyüz, dernek üyelerinin itiraz süreçlerine aktif şekilde destek verdiklerini ve usulde eksikler bulunduğunu belirtti.

İtiraz süreçlerine müdahil olduk

"Biz dernek olarak inandığımız oyuncuların bu itirazlarını, avukatımız Mehmet Göktürk ile beraber, tüm oyuncuları desteklemek ve mağduriyet oluşmamasını sağlamak için dilekçelerine müdahil olduk ve yönlendirdik"

Akyüz, soruşturma kapsamında çok sayıda üyenin kendilerine ulaşarak destek talep ettiğini, itiraz süresinin son 48 saatte yoğunlaştığını ve dernek olarak bu başvuruları yönlendirdiklerini ifade etti. Bazı futbolcuların durumu, "1 maç oynamış", "2 maç oynamış" veya "maç seyretmek için açtığını söyleyen" örneklerle çeşitlilik gösterdi.

Usul eleştirisi ve federasyona çağrı

Akyüz, soruşturmanın kapsamlı yapılmasının gerektiğini vurgulayarak usulde eksiklikler olduğuna dikkat çekti. İlk dönem iddialarının hakemler ve özellikle Zorbay Küçük ile ilgili olduğunu, Zorbay Küçük'ün "benim böyle bir şeyim yok" dediğini hatırlattı. Akyüz, haksızlık veya şike iddialarının detaylandırıldıktan sonra kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Alt ligler, mağduriyet ve bilinçlendirme eksikliği

Akyüz, alt liglerdeki ekonomik dengesizliklerin bahisle ilişkilendirilebileceğini söyledi. Kulüplerin mali yapılarını gerçek maliyetle sürdürememesi, dış fonlarla dengesizlik ve oyuncu mağduriyetine yol açtığını ifade etti. Ayrıca, "Bunun yasa dışı olduğunu bilmediğini söyleyen bir sürü futbolcu ile karşılaştık" diyerek, federasyon ve kulüplerin sezon başında bilinçlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

Detaylı inceleme ve hafifletici unsurlar

Akyüz, mağduriyet yaşanmaması için devlet ve savcıların, ayrıca federasyonun detaylı inceleme yürütmesi gerektiğini belirtti. Oyuncunun bahis oynadığı tespit edilse de ilgili maçla veya kendi ligiyle bağlantısı yoksa hafifletici unsurların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İki yıl ceza verilen bir oyuncunun döndüğünde aynı şartları bulamayacağına dikkat çekti.

Kaynak sorunu ve değerlendirme

35 yıllık futbol tecrübesine atıfta bulunan Akyüz, sürecin geriye dönük olarak daha organize sıkıntılar içerdiğini, şike ve manipülasyon iddialarına yönelik geçmişte yeterli işlem yapılamadığını ifade etti. Son dönemde yapılanların kaynağı hedeflemediğini, cezaların algı oluşturduğunu ve zihniyet değişikliği olmadan kalıcı çözüm beklemenin zor olduğunu sözlerine ekledi.

TPFD başkanı, soruşturmanın hem teknik hem de toplumsal boyutlarının ele alınması gerektiğini, oyuncuların korunmasının önemini vurgulayarak açıklamasını sonlandırdı.

