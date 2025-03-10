112 Acil Doktoru Aleyna Demir, Futbolda Kaptanlık Yapıyor

Erzincan'da hem 112 Acil doktoru hem de Gençlik ve Spor Kulübü kaptanı Aleyna Demir, futbol tutkusunu mesleğiyle birleştiriyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:10
112 Acil Doktoru Aleyna Demir, Futbolda Kaptanlık Yapıyor

Erzincan'da Kısa Sürede Dikkat Çeken İki Başarı

Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan 26 yaşındaki Aleyna Demir, sadece hayat kurtarma başarısıyla değil, aynı zamanda TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübü'ne kaptanlık yapmasıyla da öne çıkıyor.

Futbola Olan Tutkusunu Her Zaman Sürdürüyor

Çocukluğundan beri futbolun içinde olan Demir, 2017'de mezun olduğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi sonrasında yeşil sahalardan kopmadı. Noatandığı Erzincan 112 Acil'de hayat kurtaran doktor, bir yandan kadın futbolunda takımının başarısı için de ter döküyor.

İlk Müdahale ile Yardımcı Oluyor

Yoğun çalışma temposuna rağmen sahalardan uzaklaşmayan Demir, antrenmanlarda yaşanan sakatlıklarda da ilk müdahaleyi yaparak takım arkadaşlarına destek oluyor. AA muhabirine verdiği demeçte, "Maç esnasında sakatlıklara müdahalede fakültedeyken biraz çekiniyordum ama mesleğin içine girdikten sonra müdahale yapmakta bir çekincem olmuyor" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlar, Stresi Atmanın Yolu

Demir, antrenmanlarda stresini attığını belirterek, futbolun kendisi için bir tür psikoterapi olduğuna inandığını vurguladı. "Antrenmana geldiğim zaman bütün enerjimi, stresimi atabiliyorum" dedi.

Gelecek Hedefleri

Günde 8-10 saat Tıpta Uzmanlık Sınavı için çalışan Demir, antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona takımını takip eden Demir, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra kadın futbolunda antrenör olmayı ve yeni yeteneklere ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

Takım Arkadaşları Onu Çok Seviyor

Erzincan Gençlerbirliği Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Aksu, Aleyna Demir'in antrenmanlarda ve maçlarda sakatlık yaşayan oyunculara ilk müdahalede bulunduğunu belirterek, "Aleyna çok iyi bir doktor, çok iyi bir kişilik, çok da iyi bir futbolcu. Takımımızın kaptanı kendisi" şeklinde değerlendirdi.

Aleyna Demir'in bu iki bölgedeki başarısı, sporun ve sağlığın bir arada nasıl sürdürülebileceğinin güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

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