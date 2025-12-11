Thomas Reis: İlk 8’e kalma fırsatını kaçırdık — Samsunspor 2-1 AEK

Thomas Reis: İlk 8’e kalma fırsatını kaçırdık

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında sahalarında oynadıkları AEK Atina karşılaşmasını 2-1 kaybettiklerini ve böylece ilk 8 hedefine ulaşma şanslarını ertelediklerini söyledi.

Maçın özeti ve değerlendirme

Reis, karşılaşmayı değerlendirirken iki yarının tamamen farklı geçtiğini vurguladı: "İlk yarı çok iyi olan takım bizdik. Net pozisyonları değerlendirip ikinci golü bulamadık. İkinci yarı ise oyunumuza ara verdik. Serbest vuruştan gol yedik ve ardından kontra ile ikinci golü yedik. İlk 8’e kalmak için çok iyi bir fırsat vardı; onu bir sonraki maça bırakmış olduk."

Maç sonucu: Samsunspor 1 - 2 AEK Atina.

Transferler, sakatlıklar ve kadro değerlendirmesi

Teknik direktör, transfer konusunun şu an doğru zaman olmadığını ifade etti: "Transfer konuşmak için doğru an değil. Hiçbir zaman bahaneye sığınmam. İlk devrede çok iyi oynamıştık. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları var. Satka bugün iyi oynadı. Ntcham da iyi oynadı ama yorgunluk gözlemledim."

Reis ayrıca Türkiye'deki yabancı kuralına değinerek, "Türkiye’de yabancı kuralı var. Herhangi bir yabancı gitmeden yabancı oyuncu alamıyoruz" dedi. Son maçlardaki beraberlik serisine ve Avrupa'daki ilk mağlubiyete de dikkat çekti: "Bunu da kendi hatalarımızdan aldık. İlk yarıda pozisyonları bitirebilsek bugün çok farklı şeyler konuşabilirdik."

Milli maç arasından sonra yoğun bir fikstür olduğunu belirten Reis, "Milli maç arasından sonra 3 günde bir maç oynuyoruz. Kalan maçları oynadıktan sonra kadrodaki değişiklikler için değerlendirme yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Bugün iki genç oyuncuyu oyuna aldığını ve bunların takımın geleceği adına olumlu olduğunu söyledi: "Pahalı takımlara bakıldığında tecrübeli oyuncuları tercih edebiliyorlar. Biraz gençleri denemek istedik. Fena da bir performans göstermediler. Biraz tecrübe kazanmaları halinde gelecekte ilk 11’de oynayabilecek 2 oyuncu kazanabiliriz."

Gelecek hedefleri ve AEK ile tekrar karşılaşma umudu

Reis, öncelikle Başakşehir maçına hazırlanacaklarını, ardından Mainz karşılaşmasına gideceklerini belirtti: "Başakşehir maçına hazırlandıktan sonra Mainz karşılaşmasına gideceğiz. Bu maçlarda sadece bir yarı değil iki yarıyı da iyi oynamamız gerekecek."

AEK ile yeniden karşılaşma isteğine dair, Reis şunları söyledi: "Umarım AEK ile tekrardan karşılaşma fırsatı olur. Bu da ilk 8 ya da son 16’ya kaldığımız anlamına gelir."

