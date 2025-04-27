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12 Bingölspor 3. Lig'e Yükselmeyi Garantiledi: Coşkulu Kutlamalar

12 Bingölspor, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu ilan ederek 3. Lig'e yükseldi. Taraftarlar kutlama için sokağa döküldü.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 19:24
12 Bingölspor 3. Lig'e Yükselmeyi Garantiledi: Coşkulu Kutlamalar

12 Bingölspor, 3. Lig'e Yükselmeyi Garantiledi

Özellikle Regional Amatör Ligi 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor, taraftarlarının coşkulu kutlamalarına sahne oldu. Ligin bitmesine bir hafta kala, Bingöl ekibi, sahasında Batman Kayra Spor'u 7-0 yenerek büyük bir başarı elde etti.

Şampiyonluk Kutlamaları Başladı

Maçın bitiş düdüğünün ardından, binlerce taraftar sahaya inerek şampiyonluğun sevincini yaşadı. 12 Bingölspor'un başkanı Mehmet Engin Özturan ve futbolcular, taraftarlarıyla birlikte bu unutulmaz anı paylaştı.

Taraftarlar ayrıca, şehir merkezinde konvoy oluşturarak kutlamalarına devam etti. Bu kutlamalar, Bingöl sokaklarını neşeyle doldurdu.

Vali Usta'dan Teşekkür Mesajı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 Bingölspor'u tebrik ederek, "Hasret nihayet mutlu sonla bitti. 12 Bingölspor şampiyon. Tebrikler 12 Bingölspor, tebrikler Bingöl. Bu şampiyonluk Bingöl'e çok yakıştı," dedi.

Maçın İzleyicileri

Maçı, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve vali yardımcıları da izledi.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12...

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından 12 Bingölspor şampiyonluğunu ilan etmesiyle binlerce taraftar sahaya indi.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12...

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 12 Bingölspor'un taraftarları, takımlarının başarısını coşkuyla kutladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından 12 Bingölspor şampiyonluğunu ilan etmesiyle binlerce taraftar sahaya indi.

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