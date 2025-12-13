DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.841.705,46 0,11%

Mardin'de Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi için protokol imzalandı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla, Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Polat Vakfı arasında Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi için protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:53
Mardin'de Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi için protokol imzalandı

Mardin'de Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi için protokol imzalandı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla, Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Polat Vakfı arasında Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi Devir ve İşbirliği Protokolü imzalandı.

Törene katılanlar

Valilikte düzenlenen protokol törenine Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile Polat Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Akın Süel katıldı.

İmzalanan protokol ile spor ve eğitim alanında gençlere yönelik önemli projelerin hayata geçirilmesi ve tesisin etkin ve verimli şekilde kullanılması hedefleniyor. Protokol, merkezi gençlerin eğitimine ve spor altyapısına katkı sağlayacak bir iş birliği olarak öne çıkıyor.

MARDİN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN’UN KATILIMIYLA, MARDİN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İLE...

MARDİN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN’UN KATILIMIYLA, MARDİN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İLE POLAT VAKFI ARASINDA "GALATASARAY ADNAN POLAT SPOR VE EĞİTİM MERKEZİ DEVİR VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ" İMZALANDI

VALİLİKTE DÜZENLENEN PROTOKOL TÖRENİNE VALİ YARDIMCISI HASAN KURT, NUSAYBİN KAYMAKAMI EVREN ÇAKIR...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Futbol Aşkı Ayağını Kaybettirmedi: Muhammed Umar Grema’nın Hikayesi
2
Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi Ağırlıyor: Mücadele Başlıyor!
3
Kazımcan Karataş: Barış Alper Yılmaz’ın mental desteği
4
Okan Buruk: "Bu sonuç lider olarak gelip, lider olarak dönmemizi sağladı"
5
Elazığspor'dan İnegölspor Maçı Protokol Olaylarına Resmi Açıklama
6
Mardin'de Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi için protokol imzalandı
7
Söke 1970, Bornova 1877'yi İsa ile 2-0 Yendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama