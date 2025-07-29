13 Yaşındaki Esila Yıldırım Türkiye Şampiyonu, Hedefi Avrupa

Türkiye boks arenasında adından söz ettiren 13 yaşındaki Muşlu sporcu Esila Yıldırım, Türkiye şampiyonluğu sonrası gözünü Avrupa'ya dikti. Genç boksör, haftada 6 gün yaptığı antrenmanlarla bu başarıyı elde ettiğini belirtiyor.

Başarıya Giden Yol

Esila Yıldırım, Vali Adil Yazar Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' çerçevesinde Hikmet Sağlık adlı boks antrenörünün dikkatini çekti. 2021 yılında boksa yönlendirilen Esila, kısa sürede milli takıma seçilerek büyük başarılara imza attı.

Büyük Zafer

Yıldırım, Türkiye Boks Federasyonu tarafından 28 Haziran-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 40 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hedef Avrupa Şampiyonluğu

Esila, AA muhabirine verdiği demeçte, "İlk kez Muş'ta kadın boks sporunda Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Üç yıldır bu sporu yapıyorum. Haftanın 6 günü antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyorum. Çok çalışarak Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi hedefim Avrupa şampiyonluğunu elde etmek." diye konuştu.

Antrenöründen Destek

Antrenörü Hikmet Sağlık, Esila'nın önceki başarılarına değinerek, "Esila, daha önce Batman'da düzenlenen müsabakada bölge şampiyonluğunu elde etmişti. Şimdi uluslararası turnuvalar ve milli takım kampına hazırlanıyoruz. Haftanın beş günü ağırlık ve hız çalışıyoruz. İnşallah kızımız Avrupa şampiyonu olarak ilimize dönecek." dedi.

Boksta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Muşlu sporcu Esila Yıldırım, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Spor salonunda antrenörü gözetiminde hız ve ağırlık çalışan başarılı sporcu, yeri ve tarihi henüz açıklanmayan Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı başarıyla temsil ederek Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.

Boksta Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Muşlu sporcu Esila Yıldırım, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. Spor salonunda antrenörü gözetiminde hız ve ağırlık çalışan başarılı sporcu, yeri ve tarihi henüz açıklanmayan Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı başarıyla temsil ederek Türk bayrağını gönderde dalgalandırmak istiyor.