Roland Sallai’den Bu Sezonun İlk Golü | Galatasaray-Antalyaspor

Roland Sallai, Antalyaspor karşısında 11. dakikada attığı golle bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:21
Roland Sallai'den Bu Sezonun İlk Golü | Galatasaray-Antalyaspor

Roland Sallai’den Bu Sezonun İlk Golü

Trendyol Süper Lig 16. hafta: Galatasaray deplasmanda

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golü Macar futbolcu Roland Sallai imzasını taşıdı.

Mücadelenin 11. dakikasında, Barış Alper Yılmazın pasıyla ceza yayının sağ tarafında topla buluşan Sallai, ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 olarak yazdırdı.

28 yaşındaki futbolcu bu golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırmış oldu.

Maçta 11'de görev alan Roland Sallai, karşılaşmayı 90 dakika sahada tamamladı.

GALATASARAY'IN MACAR FUTBOLCUSU ROLAND SALLAİ, ANTALYASPOR MAÇIYLA BU SEZONKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.

GALATASARAY'IN MACAR FUTBOLCUSU ROLAND SALLAİ, ANTALYASPOR MAÇIYLA BU SEZONKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI.

