14 Yaşındaki Şaziye Demir, 9 Ayda Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Oldu

14 Yaşındaki Şaziye Demir'den Muhteşem Başarı!

Moldova'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo sağ kolda altın madalya kazanan 14 yaşındaki Şaziye Demir, bu başarıya sadece 9 ayda ulaştı.

Arkadaşlarının Desteğiyle Başladı

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi’nin 10. sınıf öğrencisi olan Şaziye, okul pansiyonunda bilek güreşi takımı arkadaşlarıyla antrenman yaparken yeteneğini keşfetti. Arkadaşlarının önerisi üzerine bilek güreşine yönelen genç sporcu, ilçe ve il müsabakalarının ardından Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazandı ve milli takıma seçildi.

Moldova'da Tarih Yazdı

9 ay önce başladığı bilek güreşinde, Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sağ kolda altın ve sol kolda bronz madalya kazanan Şaziye, başarısının ardında ailesinin yanı sıra 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya ve antrenörü Murat Aktaş'ın desteği olduğunu ifade etti.

Hedefleri Büyük