Zerzevan Cup Diyarbakır'da Sona Erdi: Türker ve Sezer Şampiyon

Diyarbakır'da 21 Ekim'de başlayan Sonbahar Kupası Zerzevan Cup, final maçları ve ödül töreniyle sona erdi; Mert Naci Türker ve Melis Sezer şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 17:30
Sonbahar Kupası Zerzevan Cup Diyarbakır'da sona erdi

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Sonbahar Kupası Zerzevan Cup tenis turnuvası final maçlarının ardından tamamlandı. Turnuva, 21 Ekim'de başlamıştı.

Finaller ve şampiyonlar

Final maçları, Hazro Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın yaptığı kura atışıyla başladı. İzleyiciler ve protokolün önünde oynanan müsabakalar sonucunda; tek erkeklerde Mert Naci Türker, çift erkeklerde Bora Şentürk ile Alper Güler, tek kızlarda Melis Sezer, çift kızlarda ise Melis Sezer ve Sude Ulueren şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva detayları

Final maçlarını Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de salonda takip etti. Toplam 22 farklı ilden gelen 84 erkek ve 53 kadın sporcu, turnuva boyunca mücadele etti. Etkinlik, dört final maçının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sonlandırıldı.

