Bursaspor, Mardin 1969 Spor'u 2-1 Yenerek Zirveye Yaklaştı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, deplasmanda Mardin 1969 Spor’u 2-1 yenerek puan farkını 1’e indirdi; goller Ertuğrul Ersoy ve Barış Gök'ten.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 16:03
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Mardin 1969 Spor, evinde konuk ettiği Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kritik karşılaşma Kızıltepe İlçe Stadyumu'nda oynandı ve konuk ekip aldığı galibiyetle ligde önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve maçın 28. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Bünyamin Balat bu fırsatı değerlendiremedi. Bu pozisyondan 8 dakika sonra, yani 36. dakikada, Ertuğrul Ersoy sahneye çıkarak Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Bünyamin Balat skoru eşitleyen golü kaydederek devre arasına 1-1 ile gidilmesini sağladı. İkinci yarıda skoru belirleyen isim ise Barış Gök oldu; 68. dakikada attığı golle konuk ekibi 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Bursaspor, ligdeki liderlik yarışında puan farkını 1'e indirdi. Ev sahibi Mardin 1969 Spor ise bu sonuçla liderliğini 32 puanla sürdürdü.

