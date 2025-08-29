DOLAR
15. TransAnatolia Rallisi Bursa'da Başlıyor: 2190 kilometrelik Parkur Bolu'da Sona Erecek

15. TransAnatolia Rallisi yarın Bursa'da başlayacak; 6 Eylül’de Bolu'da sona erecek. 2190 kilometrelik parkuru, 100'ün üzerinde pilot tamamlamaya çalışacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 09:37
15. TransAnatolia Rallisi Bursa'da başlıyor

Yarın Bursa'da başlayacak 15. TransAnatolia Rallisi, 6 Eylül’de Bolu'da sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan "rally raid" kategorisindeki organizasyona 2025'te katılan sürücüler, 2190 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalışacak.

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan 100’ün üzerinde pilot; otomobil, motosiklet, quad, SSV ve kamyon sınıflarında yarışacak.

Rota ve etaplar

Sporcular, bu yıl ilk kez Bursa'da başlayacak mücadelede Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaşacak.

