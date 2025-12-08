Süper Enduro İznik’te sona erdi: Şampiyonlar belli oldu

Süper Enduro sezonu İznik’te tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda sezonun final yarışları İznik’te gerçekleştirildi.

Organizasyon ve ev sahipliği

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2025 yarış takviminde yer alan şampiyona, İznik Belediyesi destekleriyle İznik Motosiklet Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.

Yarış sonuçları ve şampiyonlar

Elbeyli Er Meydanı’nda yapılan yarışlar sonunda Süper Enduo GP ve Prestij sınıfında Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), Usta sınıfında Kenan Kazan (İZMOK), Gençler sınıfında Mehmet Taha Tomak (İZMOK), Hobi sınıfında Erdem Kocaman (ENDIST) ve Veteran kategorisinde Emrah Ateş (İZMOK) şampiyon oldu.

İznik Motosiklet Kulübü ise sezon birinciliğini ilan ederek kulüpler sıralamasında zirveye çıktı.

Tebrikler

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

