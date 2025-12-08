DOLAR
42,54 0%
EURO
49,6 0%
ALTIN
5.756,15 0%
BITCOIN
3.911.571,55 0%

Süper Enduro İznik’te sona erdi: Şampiyonlar belli oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası finali İznik’te yapıldı; sınıf şampiyonları ve İznik Motosiklet Kulübü’nün sezon birinciliği açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:54
Süper Enduro İznik’te sona erdi: Şampiyonlar belli oldu

Süper Enduro sezonu İznik’te tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nda sezonun final yarışları İznik’te gerçekleştirildi.

Organizasyon ve ev sahipliği

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2025 yarış takviminde yer alan şampiyona, İznik Belediyesi destekleriyle İznik Motosiklet Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.

Yarış sonuçları ve şampiyonlar

Elbeyli Er Meydanı’nda yapılan yarışlar sonunda Süper Enduo GP ve Prestij sınıfında Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), Usta sınıfında Kenan Kazan (İZMOK), Gençler sınıfında Mehmet Taha Tomak (İZMOK), Hobi sınıfında Erdem Kocaman (ENDIST) ve Veteran kategorisinde Emrah Ateş (İZMOK) şampiyon oldu.

İznik Motosiklet Kulübü ise sezon birinciliğini ilan ederek kulüpler sıralamasında zirveye çıktı.

Tebrikler

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, dereceye giren yarışmacıları tebrik etti.

TÜRKİYE SÜPER ENDURO ŞAMPİYONASI'NDA SEZONUN FİNAL YARIŞLARI İZNİK’TE YAPILDI.

TÜRKİYE SÜPER ENDURO ŞAMPİYONASI'NDA SEZONUN FİNAL YARIŞLARI İZNİK’TE YAPILDI.

TÜRKİYE SÜPER ENDURO ŞAMPİYONASI'NDA SEZONUN FİNAL YARIŞLARI İZNİK’TE YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erciyes 38 FK'da Adem Çak Dönemi Başladı
2
Elazığ Gençlik ve Spor 3'te 3 yaptı: Şanlıurfa'yı 43-23 mağlup etti
3
Karşıyaka, Eskişehirspor'a 3-0 Yenilgiyle Sezonun İlk Mağlubiyetini Aldı
4
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. Hafta: Monaco Deplasmanında
5
Vodafone'a Sports Business Awards'ta Kadın Voleybolu İçin İki Uluslararası Ödül
6
Aydın'da İlkokullarda Erken Yaşta Spor Kültürü Aşılanıyor
7
Kayseri'de Gazilerimize Vefa Muaythai Şampiyonası

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi