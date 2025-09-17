15 Yaş Altı Milli Takımı UEFA Gelişim Turnuvası'nda Belarus'u 3-2 Yendi

15 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nda ev sahibi Belarus'u 3-2 mağlup etti; goller Harman, Kök ve Katı'dan geldi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 21:41
Maç Detayı

15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'nın açılış maçında ev sahibi Belarus ile karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre mücadele Belarus Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynandı ve milliler 3-2 galip geldi.

Millilerin gollerini 64. dakikada penaltıdan Rıdvan Harman, 73. dakikada Toprak Kök ve 90. dakikada Yusuf Katı kaydetti. Belarus'un gollerini ise 90+3. dakikada penaltıdan Ivan Bystryi ve 90+5. dakikada Arseni Aplevich attı.

Turnuvanın diğer maçında ise Rusya, Sırbistan4-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ikinci maçında 19 Eylül Cuma günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

