15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da Devam Ediyor

15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da

Erzincan'da, 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen bu önemli spor etkinliği, Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda gerçekleşmekte.

Derece İçin Mücadele

Güreşçiler, grekoromen ve serbest stil dallarında başarılı olmak için minderde ter döküyor. Bu zorlayıcı mücadelelerin ardından, her sıklette ilk 10'a giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

Müsabakaların Süresi

Müsabakaların, 27 Nisan'da sona ereceği süreçte, sporcuların heyecan dolu anlarına sahne olacak.

Önemli Açıklamalar

Türkiye Güreş Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Abdulkadir Zengin, düzenlenen müsabakalarda ilk 10'a giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda illerini temsil edeceğini belirtti.

Bu prestijli etkinlik, genç yetenekleri bir araya getirerek güreş sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunuyor.

Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam etti.

Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam etti.