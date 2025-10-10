16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Orman Etabını Manuel Lettenbichler Kazandı

16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Kemer'de devam ediyor

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışının orman etabı tamamlandı.

Etap, Sumakseniri bölgesinden başlayıp Kesme Boğazı'nda sona erdi. Sporcular, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkurda bitiş noktasına ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Orman etabını ilk sırada tamamlayan isim, Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler oldu. Etabı, Red Bull'un Güney Afrikalı motosikletçisi Wade Young ikinci, X-Grip takımından İngiliz Mitch Brightmore ise üçüncü sırada bitirdi.

Yarış, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil ediliyor ve etkinliğe 40 ülkeden 400 sporcu katılıyor. Organizasyon, yarın düzenlenecek dağ etabıyla sona erecek.

