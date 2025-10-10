16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Orman Etabını Manuel Lettenbichler Kazandı

16. Sea To Sky Enduro'nun orman etabını Red Bull'un Manuel Lettenbichler kazandı. Etap Kemer'de 42 km'lik parkurda tamamlandı; Wade Young 2., Mitch Brightmore 3. oldu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:48
16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda Orman Etabını Manuel Lettenbichler Kazandı

16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nda orman etabı tamamlandı

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Kemer'de devam ediyor

Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışının orman etabı tamamlandı.

Etap, Sumakseniri bölgesinden başlayıp Kesme Boğazı'nda sona erdi. Sporcular, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkurda bitiş noktasına ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi.

Orman etabını ilk sırada tamamlayan isim, Red Bull'un Alman sporcusu Manuel Lettenbichler oldu. Etabı, Red Bull'un Güney Afrikalı motosikletçisi Wade Young ikinci, X-Grip takımından İngiliz Mitch Brightmore ise üçüncü sırada bitirdi.

Yarış, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil ediliyor ve etkinliğe 40 ülkeden 400 sporcu katılıyor. Organizasyon, yarın düzenlenecek dağ etabıyla sona erecek.

16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabında birinciliği Alman sporcu Manuel...

16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabında birinciliği Alman sporcu Manuel Lettenbichler elde etti. Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 5'inci ayağı olarak Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen yarışın orman etabı, Sumakseniri bölgesinden başlayarak Kesme Boğazı'nda sona erdi. Sporcular, yaklaşık 42 kilometrelik zorlu parkurda bitiş noktasına ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.

16. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabında birinciliği Alman sporcu Manuel...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCF Akademi: Artistik Cimnastik Antrenör Eğitimleri Mardin'de Başladı
2
Fenerbahçe - Nice: Haise 'Fenerbahçe Favori' dedi, Sanson galibiyetle özgüven istiyor
3
DEPSAŞ Enerji As 30-28 KH Besa Famgas — EHF Erkekler Avrupa Kupası'na Veda
4
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Ali Koç'tan Kararlı Mesajlar
5
Arda Güler'in golüyle 10 kişi kalan Real Madrid, Real Sociedad'ı 2-1 yendi
6
Dikran Gülmezgil için Cenaze Töreni Düzenlendi
7
Galatasaray, Şampiyonluk Kupasını Meriç Nehri'nde Coşkuyla Kutladı

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi