16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri İçin Kampa Girdi

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı Kampa Girdi

16 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri için Ankara'da kampa başladı. Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, takım, 15-19 Ocak tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası Elemesi 1. raunt karşılaşmalarına hazırlık amacıyla bu kampa katıldı.

Elemelerde Rakipler

Milliler, elemelerde Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Kamp Kadrosu

Milli takımın kamp kadrosunda, Başantrenör Özer Özger yönetiminde şu sporcular yer alıyor:

Melis Erdoğan (Göztepe)

Elçin Esila Üzümcü (Karşıyaka)

Ela Demirağ

Su Eda Şanlıer

Ecrin Selis Türkyaşar

Halise Metin (Eczacıbaşı)

Zeynep Aylangan (TVF Spor Lisesi)

Çağla Çağlayandere

Asya Şener (THY Spor Kulübü)

Zeynep Sümer

Nejla Guzonjic

Suden Defne Kaçan

Zeynep Bal (VakıfBank Spor Kulübü)

Lara Mercan Atasoy (Mega Spor)

Beril Başarır

Mina Leman Aydıncı (Galatasaray)

Zeynep Doğa Alplay (Beşiktaş)

Selvi Alpaslan (Muratpaşa Belediyespor)

Doğa Bolışık (Nilüfer Belediyespor)

Takımın Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısı için tüm sporcular ve teknik ekip hazırlıklarına devam ediyor.