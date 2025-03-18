A Milli Futbol Takımı, Macaristan Maçına Yağmur Altında Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:14
A Milli Futbol Takımı, Macaristan Maçına Yağmur Altında Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Yağmur Altında Antrenman Yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak altında gerçekleştirilen antrenmana, seyahat programları sebebiyle dünkü çalışmada yer alamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de katıldı. Bu isimlerin yanı sıra ağrıları sebebiyle dün takımla çalışamayan kaleci Mert Günok da antrenmanda yer aldı. Tedavisi süren Merih Demiral ile ağrıları bulunan Emre Mor idmana katılmadı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, daha sonra Macaristan müsabakasının taktiği üzerine çalıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyesi Zafer Bahadır Saraç da çalışmayı takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Camiası 1905 GSYİAD İftarında Bir Araya Geldi
2
Antalyaspor AŞ'nin Olağan Mali Genel Kurulu Gerçekleşti
3
Galatasaray Basketbol Takımından Önemli Galibiyet: Rytas Vilnius'u 89-81 Yendi
4
Unicaja, Manisa Basket Divissa'yı 103-97 Mağlup Etti
5
A Milli Futbol Takımı, Macaristan Maçına Yağmur Altında Hazırlanıyor
6
Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar
7
Güreş Camiası İftarda Buluştu, Olimpiyat Hedefleri Büyüledi

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu