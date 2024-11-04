DOLAR
34,33 -0,07%
EURO
37,47 -0,69%
ALTIN
3.023,17 -0,16%
BITCOIN
2.350.980,92 0,64%

Fred'in Karadeniz Aşkı: Fenerbahçe'de 6 Gol Attı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, Karadeniz'deki deplasmanlarda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:07
Fred'in Karadeniz Aşkı: Fenerbahçe'de 6 Gol Attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Yıldızı Fred

Fenerbahçe formasıyla son 2 sezonda toplamda 7 gol atan Fred, bu gollerin 6'sını Karadeniz'de bulunan Trabzon ve Rize maçlarında kaydetti. Trabzonspor deplasmanında, 42. dakikada En-Neysri'nin asistinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirirken, bu sezonki 4. golünü de atmış oldu.

Karadeniz'de Gol Sevinçleri

Sakatlık nedeniyle sezonun ilk 2 lig maçında yer alamayan Fred, sezon başında Çaykur Rizespor karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ine imza atmıştı. Fred, geçen sezon da Trabzonspor ile oynanan deplasman maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Son Performans ve Hedefler

Bu sezon Çaykur Rizespor'a karşı attığı 3 golle takımı 5-0'lık galibiyete taşırken, Trabzonspor maçında da önemli bir katkı sağladı. Fred, Fenerbahçe forması ile geçen 2 sezon boyunca toplamda 7 gol atarken, bu gollerin 6'sını Karadeniz'deki deplasmanlarda kaydetti. Diğer golünü ise Sivasspor ile gerçekleşen deplasman maçında attı.

Maç Sonları ve Galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon bu statta Michy Batshuayi'nin son dakikada attığı golle galip gelen Fenerbahçe, bu kez de benzer bir performans sergileyerek 3-2'lik galibiyet aldı. Amrabat, bu maçta ilk gol sevincini yaşadı.

Bakalım Fred, sezon boyunca Karadeniz'deki bu başarılı performansını sürdürebilecek mi?

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi
2
Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot ile Deplasmanda BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşacak
3
Burhan Felek: Türk Basın ve Sporunun Öncüsü
4
Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor
5
Galatasaray Promitheas'ı Ağırlıyor
6
Türkiye Briç Takımı Dünyada Zirveye Yerleşti
7
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 65. Sezonu Başlıyor!

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz