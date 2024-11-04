Fred'in Karadeniz Aşkı: Fenerbahçe'de 6 Gol Attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı Yıldızı Fred

Fenerbahçe formasıyla son 2 sezonda toplamda 7 gol atan Fred, bu gollerin 6'sını Karadeniz'de bulunan Trabzon ve Rize maçlarında kaydetti. Trabzonspor deplasmanında, 42. dakikada En-Neysri'nin asistinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirirken, bu sezonki 4. golünü de atmış oldu.

Karadeniz'de Gol Sevinçleri

Sakatlık nedeniyle sezonun ilk 2 lig maçında yer alamayan Fred, sezon başında Çaykur Rizespor karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ine imza atmıştı. Fred, geçen sezon da Trabzonspor ile oynanan deplasman maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Son Performans ve Hedefler

Bu sezon Çaykur Rizespor'a karşı attığı 3 golle takımı 5-0'lık galibiyete taşırken, Trabzonspor maçında da önemli bir katkı sağladı. Fred, Fenerbahçe forması ile geçen 2 sezon boyunca toplamda 7 gol atarken, bu gollerin 6'sını Karadeniz'deki deplasmanlarda kaydetti. Diğer golünü ise Sivasspor ile gerçekleşen deplasman maçında attı.

Maç Sonları ve Galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon bu statta Michy Batshuayi'nin son dakikada attığı golle galip gelen Fenerbahçe, bu kez de benzer bir performans sergileyerek 3-2'lik galibiyet aldı. Amrabat, bu maçta ilk gol sevincini yaşadı.

Bakalım Fred, sezon boyunca Karadeniz'deki bu başarılı performansını sürdürebilecek mi?