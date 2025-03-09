17. Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te Tamamlandı

17. Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te Sona Erdi

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları, muhteşem bir atmosferde son buldu.

Üniversite Takımları Yarıştı

Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik üniversiteleri dahil 19 takımda yaklaşık 300 yelkenci mücadele etti.

Rüzgar ve Heyecan

Kupanın son gününde, yelkenliler Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak açık denizde uygun rüzgarı beklediler. Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından belirlenen rotalarda start alan yatlar, toplamda 3 yarış gerçekleştirdi.

Renkli görüntüler

Yarışan yatlar koy içinde balonlarını açarak renkli görüntüler oluşturdu. Üç gün süren bu heyecan verici organizasyonda, ORC-A, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarında toplam 6 yarış yapıldı.

Dereceye Giren Takımlar

Kupada ödül kazanan takımlar ve kaptanları şu şekilde sıralandı:

ORC-A

1- Wild West - Piri Reis Üniversitesi (Emre Yılmaz)

2- Farraway - Koç Üniversitesi (Zülal Alev Erkan)

3- Wings Racing - Beykoz Üniversitesi (Teoman Kılıç)

1- Wild West - Piri Reis Üniversitesi (Emre Yılmaz) 2- Farraway - Koç Üniversitesi (Zülal Alev Erkan) 3- Wings Racing - Beykoz Üniversitesi (Teoman Kılıç) ORC-B

1- Anyway - İstanbul Teknik Üniversitesi (Umut Efe Alpkoçak)

2- Mad X - Boğaziçi Üniversitesi (Deniz Derin Binaroğlu)

3- Flyer - İstanbul Üniversitesi (Haluk Kemal Yakın)

1- Anyway - İstanbul Teknik Üniversitesi (Umut Efe Alpkoçak) 2- Mad X - Boğaziçi Üniversitesi (Deniz Derin Binaroğlu) 3- Flyer - İstanbul Üniversitesi (Haluk Kemal Yakın) ORC-C

1- Hit Tenten - Yaşar Üniversitesi (Meriç Efe Aktaş)

2- İzmir Yelken - Yıldız Teknik Üniversitesi (Ayça Kural)

3- Ada Sailor - Acıbadem Üniversitesi (Yarkın Duman)

1- Hit Tenten - Yaşar Üniversitesi (Meriç Efe Aktaş) 2- İzmir Yelken - Yıldız Teknik Üniversitesi (Ayça Kural) 3- Ada Sailor - Acıbadem Üniversitesi (Yarkın Duman) ORC-D

1- Tok Sailing - Bilgi Üniversitesi (Yankı Özdoğan)

2- Stormy - Yıldız Teknik Üniversitesi (Doğaç Cesur)

3- M2 - İstanbul Teknik Üniversitesi (Akın Özseven)

Dereceye giren takımlara ödülleri, yarış sonrası kulüp bahçesinde düzenlenen bir törenle verildi. Organizasyon, sporcu dostluğu ve rekabetin ön planda olduğu unutulmaz bir etkinlik olarak kaydedildi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları sona erdi.