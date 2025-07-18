Burhan Eşer: Bodrumspor'da Hedef Takım Kültürü Oluşturmak

Bodrumspor'un Yeni Teknik Direktörü Burhan Eşer Hedeflerini Açıkladı

Sipay Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Burhan Eşer, takım kültürü oluşturup hedeflere odaklanma kararlılığıyla göreve başladı. Futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulübün formasını giymiş ve takım kaptanlığı yapmış olan Eşer, ilk teknik direktörlük deneyiminde futbol ruhunu yaşatmaya ve istikrarı hedeflemeye odaklanacak.

Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bodrumspor'un 40 yaşındaki teknik direktörü, futbolculuk ve yardımcı antrenörlük kariyerinde edindiği deneyimleri, takımın başarısı için kullanmayı hedefliyor.

"Bodrumspor Her Zaman Üst Lig Hedefli Bir Kulüptür"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eşer, kamp sürecinin iyi geçtiğini ve takım ruhunu oluşturmanın önemine dikkat çekti. Geçen sezon Süper Lig’de iyi bir mücadele veren Bodrumspor'un küme düştüğünü hatırlatan Eşer, "Artık geçen yıl geride kaldı. Oyuncular aslan gibi mücadele etti. Son periyotta istemediğimiz sonuçlar aldık" diye ekledi.

Kulüp Kültürü ve Genç Oyunculara Yatırım

Eşer, Türk futbolundaki kulüp kültürü sorunlarına dikkat çekerek, "Bizim zaten bir kültürümüz vardı ama ufak aksaklıklar oldu. Tekrar fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Bodrumspor her zaman üst lig hedefi olan bir kulüptür. Hem genç oyunculara yatırım yapıyoruz hem de hedefi kovalayan bir takım oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrumspor'un Tarihi ve Geleceği

Bodrum'un bir tatil yöresi olmasının yanı sıra futbol kültürüne de sahip olduğunu vurgulayan Eşer, "Bodrumspor’un geçmişi çok eskiye dayanır. Bulunduğumuz lige renk katacak, taraftarımıza keyif verecek bir takım olacağız. Önceliğimiz bu kültürü oluşturmak. Bu kültür kendiliğinden başarıyı getirecektir. En önemli unsurumuz aile olmaktır. Futbolda sonuçlar bir yere kadar gelir geçer ama o kültürü ve aile ortamını oluşturursak başarı kendiliğinden gelir" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nin yeni teknik direktörü Burhan Eşer, takım kültürü oluşturup hedeflere odaklanacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nin yeni teknik direktörü Burhan Eşer, takım kültürü oluşturup hedeflere odaklanacak.