Milli Boksör Gizem Özer, Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Milli Boksör Gizem Özer, Hedefini Belirledi

Sırbistan'da mart ayında gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacak olan milli boksör Gizem Özer, bu uluslararası arenadan altın madalya ile dönmeyi umuyor.

Hedef Paralelinde Başarılarla Dolu Bir Kariyer

23 yaşındaki Gizem Özer, kariyerinde 9 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve çeşitli uluslararası turnuvalardaki derece başarılarıyla dikkat çekiyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil eden Gizem, bu dönemden madalya alamadığını ancak 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na hazırlanma hedefinde olduğunu dile getirdi.

Yoğun Antrenman Dönemi Başladı

Gizem, Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde ağır bir hazırlık döneminin içerisinde olduğunu vurguladı. Haftanın 6 günü çift idman yaparak, kuvvet, kondisyon, teknik ve taktik açısından yoğun bir çalışma sürdürdüğünü belirtti.

İstiklal Marşı’nı Dünyaya Dinletmek İstiyor

Gizem Özer, “Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya alıp İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettireceğime inanıyorum. Önceki şampiyonada başarılı olamadım, ama bu sefer olacağına inanıyorum.” açıklamalarında bulundu.

Örnek Alıyor ve Motivasyon Buluyor

Kadın boksunun uluslararası başarılarından da övgüyle bahseden Gizem, “Kadın boksunda Buse ablalarımız Tokyo Olimpiyatları'nda çok iyi bir çıkış yakaladı. Biz de onlardan ilham alıyor, aynı başarıları tekrarlamak için motive oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli boksör, Sırbistan'da mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor. Milli boksör, Sırbistan'da mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.