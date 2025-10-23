Dursun Özbek: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Başarıya Odaklandı

Dursun Özbek, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediğini ve Bodo/Glimt galibiyetini değerlendirdi; İTÜ ziyaretinde 1974 mezuniyetini ve anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 19:07
Dursun Özbek: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Başarıya Odaklandı

Dursun Özbek: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Başarıya Odaklandı

İTÜ ziyareti ve Bodo/Glimt maçı değerlendirmesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandıklarını söyledi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün üyesi İbrahim Hatipoğlu ve divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ile birlikte mezun oldukları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi öğrencileriyle Gümüşsuyu Kampüsü'nde bir araya geldi.

Buluşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde dün Bodo/Glimt karşısında aldıkları galibiyete değinerek, "Galatasaray olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandık. Dün akşam da güzel bir maç izledik. Galatasaray, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi kendine hedef koydu. Bu hedefe de arkadaşlarımla beraber yürüyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, İTÜ Makina Fakültesi'nden 1974 yılında mezun olduğunu belirterek, "Burada hatıralarım var. Buradaki kardeşlerim bizi davet etti. Onlarla sohbet etmeye geldik. 51 yıl önce bu kapıdan geçmiştik. Çok özel bir yer benim için. 1969-1974 yılları arasında İTÜ'de amatör olarak futbol oynamıştım. Birçok hatıram var. 8 sene de İTÜ SK'de yöneticilik yaptım. Basketbolda Türkiye şampiyonu olmuştuk. Futbol şubesi de bana bağlıydı. Hatıram çok. Benim için gerçekten özel bir gün." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe - Stuttgart: Hoeness "Kazanmak için her şeyi yapacağız", Atakan "Evimde olmak güzel"
2
MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı: Nuri Muhammet Yaman
3
Dursun Özbek: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Başarıya Odaklandı
4
Batagov: "Trabzonspor'a Odaklandım" — Savunma ve Takım Hedefleri
5
A Milli Kadın Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Kalmak İstiyor
6
Türkiye'nin 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Rakipleri Belli Oldu
7
Maximiles Black The Bodrum Cup: İasos-Yalıkavak 14 Millik Etap

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde