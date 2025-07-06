17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Sonuçlandı

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası Tamamlandı

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, büyük bir heyecanla sona erdi. Turnuvada erkeklerde Almanya, kadınlarda ise İspanya şampiyonluk ipini göğüsledi.

Erkekler Kategorisinde Almanya Şampiyon

Erkeklerde oynanan finalde Almanya, rakibi İspanya'yı 18-16 ve 18-15’lik setlerle yenerek 2-0’lık galibiyetle şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Çekya elde etti.

İspanya Kadınlarda Şampiyonluğunu İlan Etti

Kadınlar finalinde İspanya, Norveç karşısında 28-20 ve 17-14’lük setlerle 2-0'lık sonuçla zafere ulaştı. Kadınlarda üçüncülüğü Fransa aldı.

Törende Madalyalar Sahiplerini Buldu

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen ödül töreninde verildi. Bu organizasyon, plaj hentbolu branşının genç yeteneklerini bir araya getirirken, sporun yaygınlaşmasına katkı sağladı.

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya birinci oldu. Erkeklerde Almanya ile İspanya final mücadelesinde karşılaştı.

17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya birinci oldu. Erkeklerde Almanya ile İspanya final mücadelesinde karşılaştı.