17 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da Başladı

Antalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası, 39 ülkeden 1032 sporcuyla başladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:51
17 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da Başladı

17 Yaş Altı Gençler Epe, Flöre ve Kılıç Avrupa Şampiyonası

Antalya, genç eskrimcilerin kıyasıya mücadele edeceği 17 Yaş Altı Epe, Flöre ve Kılıç Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen bu prestijli organizasyon, 39 ülkeden 1032 sporcu ile renkleniyor.

Şampiyonada İlk Gün Heyecanı

Milli takımımızdan 48 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde, yıldızlar kategorisinde bireysel karşılaşmalar gerçekleştirildi. Sporcular, kıyasıya mücadele ederek Avrupa'nın en iyileri arasında yer alma arzularını gerçekleştiriyor.

Şampiyonayı, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş da yakından takip etti. Genç yeteneklerin performansı, izleyicileri heyecanlandırdı.

Şampiyona Tarihleri

Bu önemli organizasyon, 2 Mart tarihinde sona erecek. Tüm eskrim tutkunları, yüzlerce genç sporcunun yeteneklerini sergileyeceği bu etkinliği heyecanla bekliyor.

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