Yeni Malatyaspor 7 Oyuncuyla Sahaya Çıktı; Isparta 32 Maçı Tatil Edildi

Maçın Detayları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Isparta 32 Spor karşılaşması, Malatya ekibinin sahaya yalnızca 7 oyuncu ile çıkması nedeniyle hakem tarafından tatil edildi.

Yeni Malatyaspor, TFF nin bahis soruşturması kapsamında bazı oyuncuların hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle maça eksik kadro ile başladı.

Maçın hakemi Ahmet Resuloğlu, sahada Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile görüşme yaptı. Başlama saatini bekleyen Resuloğlu, Sinan Alkış ın sahaya 11 oyuncu ile çıkamayacaklarını bildirmesinin ardından maçı tatil ederek soyunma odasına gitti.

YENİ MALATYASPOR-ISPARTA 32 SPOR KARŞILAŞMASI MALATYA EKİBİNİN SAHAYA 7 OYUNCUYLA ÇIKMASI NEDENİYLE MAÇIN HAKEMİ AHMET RESULOĞLU TARAFINDAN TATİL EDİLDİ.