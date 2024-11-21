17 Yaş Altı Kız Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri Ankara'da Başlıyor

17 Yaş Altı Kız Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri Ankara'da

Türkiye 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçlarına Ankara'da başlayacak. Milli takım, yarın başlayacak olan grup aşamasında Slovakya, İtalya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Maç Programı

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, grup maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

14.45 Slovakya-İtalya

17.00 Türkiye-Ukrayna

14.45 Slovakya-İtalya 17.00 Türkiye-Ukrayna 23 Kasım Cumartesi:

14.45 İtalya-Ukrayna

17.00 Slovakya-Türkiye

14.45 İtalya-Ukrayna 17.00 Slovakya-Türkiye 24 Kasım Pazar:

14.45 Ukrayna-Slovakya

17.00 Türkiye-İtalya

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu maçlar sonrasında, grupta ilk iki sırayı elde eden takımlar, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını kazanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.