17 Yaş Altı Kız Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri Ankara'da Başlıyor

17 Yaş Altı Kız Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri Ankara'da
Türkiye 17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçlarına Ankara'da başlayacak. Milli takım, yarın başlayacak olan grup aşamasında Slovakya, İtalya ve Ukrayna ile mücadele edecek.
Maç Programı
Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, grup maçlarının programı şu şekilde:
- Yarın:
14.45 Slovakya-İtalya
17.00 Türkiye-Ukrayna
- 23 Kasım Cumartesi:
14.45 İtalya-Ukrayna
17.00 Slovakya-Türkiye
- 24 Kasım Pazar:
14.45 Ukrayna-Slovakya
17.00 Türkiye-İtalya
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu maçlar sonrasında, grupta ilk iki sırayı elde eden takımlar, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını kazanacak.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.