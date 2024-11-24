17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Katıldı

17 Yaş Altı Kız Hentbol Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu üçüncü ve son maçında Ukrayna'yı 36-29 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla, milliler 2025 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısı milli takımın 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 36-29 kazanarak, Ankara'da düzenlenen B grubu eleme maçları sonucunda 4 puan toplayarak Slovakya'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını kazandı.

2025 Avrupa Hentbol Şampiyonası, 30 Temmuz-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Karadağ'da düzenlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.