17 Yaş Altı Milli Takımı, İsviçre'deki İlk Çalışmasını Gerçekleştirdi

17 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası için İsviçre'de ilk antrenmanını yaptı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:58
17 Yaş Altı Milli Takımı, İsviçre'deki İlk Çalışmasını Gerçekleştirdi

17 Yaş Altı Milli Takımı, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A Ligi 2. Tur maçları için İsviçre'ye ulaşarak, burada ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, milliler 19-25 Mart tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon için hazırlıklarına devam ediyor. Takım, ilk idmanını teknik direktör Orhan Şam yönetiminde, Langenthal kasabasında bulunan Sportplatz Rankmatte'de yaptı.

Milliler, yarın yapacakları çalışmalarla İsviçre maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Grupta İsviçre, Çekya ve İsveç ile mücadele edecek olan 17 Yaş Altı Milli Takımı, grup aşamasını lider tamamlaması halinde Arnavutluk'ta gerçekleşecek UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası Finalleri'ne katılma fırsatı elde edecek.

Milli Takım Kadrosu

17 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer almakta:

Kaleciler

Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Arda Yılmaz (Altınordu), Batuhan Eroğlu (Onvo Antalyaspor)

Defans

Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Berkay Muratoğlu (Kasımpaşa), Ada İbik (Manisa FK), Hasan Turan (Galatasaray), Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş)

Orta Saha

Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Ahmet Efe Çakmakkaya (Bursaspor), Mohammed Sadki (Fortuna Düsseldorf), Hasan Talha Ayyıldız (AFC Ajax), Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray), Muhammed Ali Tazı (Rapid Wien), Elyas Bağcı (Hertha Berlin), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor)

Forvetler

Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Emin Ertuğ Torunoğulları (Holstein Kiel), Hasan Ege Akdoğan (Ahlatcı Çorum FK)

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