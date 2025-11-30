Söke 1970, Bornova 1877'yi İsa ile 2-0 Yendi
TFF 3.lig 4. Grupta Didim'de oynanan maçta ev sahibi ekip kazanmasını bildi
TFF 3.lig 4. Grupta mücadele eden Söke 1970, Didim'de ağırladığı Bornova 1877'yi forveti İsa'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
İki haftalık aranın ardından oynanan karşılaşmayı az sayıda taraftar izlerken, yağmur sonrası ağırlaşan zeminde her iki takım oyuncuları zorlandı. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 43. dakikada İsa'nın golüyle önde tamamladı.
İkinci yarıda de gol arayışlarını sürdüren Söke 1970'de İsa, 83. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru belirledi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca Söke 1970, 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
