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17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Kütahya'da Sona Erdi

Kütahya'daki 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası sonuçlandı, madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:11
17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Kütahya'da Sona Erdi

Kütahya'da 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Yapıldı

Kütahya'da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, dereceye giren sporcuların madalyalarının verilmesiyle sona erdi. Organizasyon, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yeni Spor Salonu'nda düzenlendi ve 65 ilden binin üzerinde sporcunun katılımıyla yapıldı.

Grekoromen ve Serbest Stil Müsabakaları

Müsabakalar, grekoromen ve serbest stil olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirildi. Grekoromen stilinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 106 puanla birinci, Samsun Gençlik Spor Kulübü 104 puanla ikinci ve Muğla Milas Spor Kulübü ise 93 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serbest stil müsabakalarında ise Çorum Belediyesi 98 puanla öne çıkarak birinciliği elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi 76 puanla ikinci ve Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 68 puanla üçüncü sırayı aldı.

Ödül Töreni

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri, Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı ve diğer protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara...

Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara...

Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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