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18 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Tunus'ta başlayacak Akdeniz Hentbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:51
18 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Akdeniz Şampiyonası'nda Mücadele Edecek

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, yarın Tunus'ta başlayacak olan Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Şampiyonası'nda sahne alacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 7-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan bu önemli organizasyona Kurambeliye ve Hammamet şehirleri ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlı hentbolcular, 11 takımın mücadele edeceği şampiyonada, İspanya, Sırbistan, Romanya ve Mısır ile birlikte A Grubu'nda yer alacak. Gruplarında ilk iki sırayı almayı hedefleyen takımlar yarı finale yükselebilecek.

Turnuvanın sıralama ve final maçları, 11-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Milli takım, grup aşamasında sırasıyla 8 Nisan Salı günü Sırbistan, 9 Nisan Çarşamba günü Romanya ve Mısır, 10 Nisan Perşembe günü ise İspanya ile karşılaşacak.

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