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19 Yaş Altı Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Eleme Aday Kadrosu Açıklandı

19 Yaş Altı Milli Takım, Avrupa Şampiyonası eleme turu için aday kadrosunu belirledi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:07
19 Yaş Altı Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası Eleme Aday Kadrosu Açıklandı

19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası Eleme Kadrosu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 9-15 Ekim tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası eleme turu maçları için aday kadrosunu duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçilen oyuncular 1 Ekim Salı günü İstanbul'da bir araya gelerek hazırlıklara başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, 6 Ekim Pazar tarihinde Polonya'ya seyahat edecek.

Eleme Turu Maç Programı

Milli takımdan beklenen heyecan dolu karşılaşmalarda, eleme turunda yer alan 4. Grup'ta 9 Ekim'de Cebelitarık, 12 Ekim'de Malta ve 15 Ekim'de Polonya ile mücadele edecek.

Eleme turunda 13 grupta ilk iki sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü takım, en yüksek puana sahip olan Portekiz ile birlikte, 2025 ilkbaharında yapılacak elit turda boy gösterecek. Ayrıca, elit turda grup liderleri ve ev sahibi Romanya 2025 yazında düzenlenecek finallerde yer alacak.

Aday Kadroya Davet Edilen Oyuncular

  • Kaleciler: Kağan Arıcan (Antalyaspor), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Emir Yaşar (Beşiktaş)
  • Defans: Eren Özkul (Fortuna Sittard), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Kadir Subaşı (Galatasaray), Berkay Karaca (Schalke 04), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Bedirhan Çetin (Samsunspor)
  • Orta saha: Efe Akman, Berat Yılmaz, Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Burak İngenç (Antalyaspor), Veis Yıldız (Bayern Münih), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Doğanay Avcı (Çaykur Rizespor), İsak Vural (Frosinone Calcio)
  • Forvet: Kerem Kayaarası (Fenerbahçe), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Recep Yalın Dilek (Galatasaray)

Bütün futbolseverleri, bu önemli turnuvada takıma destek olmaya ve heyecan dolu maçları izlemeye davet ediyoruz!

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