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2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın İlk Etabı Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2. Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı sona erdi, Yunan sporcu birinci oldu.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:31
2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın İlk Etabı Tamamlandı

2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın İlk Etabı Tamamlandı

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı başarıyla tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) destekleriyle gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, 100'ün üzerinde sporcu Edebiyat Yolu Grand Prix etabında pedal çevirdi.

İlk Etapta Dereceler

Yarışmanın ilk etabında, Yunanistan'dan Nikiforos Arvanitou birinci olurken, Özbekistan'dan Nikita Tsvetkov ikinci, tekrar Yunanistan'dan Georgios Bouglas üçüncü sırada yer aldı. Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Yarışlar Devam Ediyor

Bu büyük organizasyon, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek. Kahramanmaraş'ta bisiklet tutkunları ve spor severler için heyecan dolu anlar yaşanıyor.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası...

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası...

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı'nın ilk etabı tamamlandı.

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