Dikran Gülmezgil için Cenaze Töreni Düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Galatasaray Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden ve iş insanı Dikran Gülmezgil, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gülmezgil için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Süleyman Soylu ve Sevan Sıvacıoğlu, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Servet Yardımcı, Galatasaray Sportif AŞ'nin eski başkan vekili Erden Timur, eski milli basketbolcu Işıl Alben ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Törenin ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süleyman Soylu ve Sevan Sıvacıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, Gülmezgil'in Galatasaray camiasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Gülmezgil'in dostluğunun unutulmayacağını vurgulayarak, "O iyilikle anılıyordu. Karagözyan Vakfı'na, ailesine, kızı Melisa'ya ve yakınlarına büyük bir sorumluluk ile miras bıraktı." dedi.

Sevan Sıvacıoğlu ise Gülmezgil’in gençler ve sporseverler için attığını belirterek, "İnançlı ve iyi kalpli bir insan Dikran Gülmezgil'i ebediyete uğurluyoruz. Galatasaray'a gönülden hizmet etti." şeklinde yorumda bulundu.

Dikran Gülmezgil'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden iş insanı Dikran Gülmezgil, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden iş insanı Dikran Gülmezgil, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene merhumun ailesi ve yakınları katıldı.