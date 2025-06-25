DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Dikran Gülmezgil için Cenaze Töreni Düzenlendi

Galatasaray'ın eski yöneticisi Dikran Gülmezgil, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:42
Dikran Gülmezgil için Cenaze Töreni Düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Galatasaray Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden ve iş insanı Dikran Gülmezgil, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gülmezgil için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Süleyman Soylu ve Sevan Sıvacıoğlu, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu Eski Başkanı Servet Yardımcı, Galatasaray Sportif AŞ'nin eski başkan vekili Erden Timur, eski milli basketbolcu Işıl Alben ile merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Törenin ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süleyman Soylu ve Sevan Sıvacıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, Gülmezgil'in Galatasaray camiasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederken, "Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine de sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Gülmezgil'in dostluğunun unutulmayacağını vurgulayarak, "O iyilikle anılıyordu. Karagözyan Vakfı'na, ailesine, kızı Melisa'ya ve yakınlarına büyük bir sorumluluk ile miras bıraktı." dedi.

Sevan Sıvacıoğlu ise Gülmezgil’in gençler ve sporseverler için attığını belirterek, "İnançlı ve iyi kalpli bir insan Dikran Gülmezgil'i ebediyete uğurluyoruz. Galatasaray'a gönülden hizmet etti." şeklinde yorumda bulundu.

Dikran Gülmezgil'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden iş insanı...

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden iş insanı Dikran Gülmezgil, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden iş insanı...

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Galatasaray Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden iş insanı Dikran Gülmezgil, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törene merhumun ailesi ve yakınları katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Sporcular, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası Öncesi Nevşehir'de Kampta
2
Dikran Gülmezgil için Cenaze Töreni Düzenlendi
3
Samsunspor'un Avrupa Hedefi Sürüyor: Başkan Vekili Bilen Açıklamalarda Bulundu
4
Felipe Melo'yu çıldırtan olay: Yeşil sahada gergin anlar
5
30. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası Alanya'da Tamamlandı
6
Samsun'da Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Başladı
7
14 Yaş Avrupa Yaz Kupası Elemeleri Gaziantep'te Başladı

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor