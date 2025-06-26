Ülke TV 9. Spor ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği 9. Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreni, Ankara'da gerçekleştirildi. Bu yılki etkinlikte, birçok değerli ismin bir araya geldiği anlamlı bir gece yaşandı.

Ödül Törenine Yoğun İlgi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular ve spor ile siyaset dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

Erkan Tiryaki'ye Yılın Gazetecisi Ödülü

Törende Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Erkan Tiryaki, 'Yılın Gazetecisi' ödülüne layık görüldü. Tiryaki'nin başarılı çalışmaları, spor gazetecilinde gösterdiği olağanüstü katkılarla ödüllendirildi.

Ülke TV'nin düzenlediği bu ödül töreni, Türkiye'nin spor alanındaki başarılarını kutlamak ve spor camiasını bir araya getirmek amacıyla önemli bir platform oluşturdu.

Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği "9. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği "9. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.