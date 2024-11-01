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2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Antalya'da Başladı

Kemer'de düzenlenen Kürek Sörfü Kupası'na 9 ülkeden 270 sporcu katıldı, kortej yürüyüşü ile renkli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 19:03
2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Antalya'da Başladı

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası Kemer'de Başladı

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Belediyesinin desteğiyle ve Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) organizasyonu ile başladı.

Yarışmaya Katılım ve Kortej Yürüyüşü

Bu yılki etkinlikte, 9 ülkeden toplam 270 sporcu yer aldı. Yarışmalar öncesinde sporcular ve vatandaşlar, renkli kostümleriyle bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortej, Liman Caddesi'nden başlayarak Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Tatil için Kemer’de bulunan turistler ve yerel halk, bu renkli etkinliği cep telefonlarıyla görüntüleyerek anı ölümsüzleştirdi.

Kemer Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en önemli spor destinasyonlarından biri olan Kemer'de ekim ayında yoğun bir etkinlik takvimi geçirdik. Bu yıl toplamda 14 spor organizasyonu düzenledik ve bunlardan ikisi dünya şampiyonası oldu. Yaklaşık 8 bin sporcuya ev sahipliği yaptık. Kısa süre içinde Türkiye'de tanınmaya başlayan bu sporun merkezi Kemer olacak," dedi.

Yarışmalar ve Sonuçlar

3 kilometrelik parkurda yapılan yarışlar, sporcuların performans sergileyerek derece elde etmeye çalıştığı bir etkinlik haline geldi. Bu heyecan dolu organizasyon, yarın sona erecek.

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