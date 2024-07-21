20 Yaş Altı EHF Erkekler Şampiyonası: Türkiye Altıncı Sırada Tamamladı

Hentbol: 20 Yaş Altı EHF Erkekler Şampiyonası Sonuçları

Türkiye'nin 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Milli Takımı, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen ve heyecan dolu mücadelelere sahne olan EHF Şampiyonası'nda son maçında Estonya ile karşılaştı.

Son Maçta Estonya'ya Yenilgi

Milliler, 30-28'lik sonuçla maçı kaybetti. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 15-11 geride kalan Türkiye, bu skorla turnuvayı altıncı sırada tamamlamak zorunda kaldı.

Turnuva Genel Değerlendirmesi

Türkiye Hentbol Federasyonu, yapılan açıklamada turnuvanın ardından milli takımın performansını değerlendirirken, genç oyuncuların uluslararası arenada deneyim kazandığını belirtti. Türkiye, gelecek yıllarda daha güçlü bir kadro ile yeniden sahne almayı hedefliyor.