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20 Yaş Altı Milli Takım, Almanya ile Kritik Maça Çıkıyor

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig'de yarın Almanya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:58
20 Yaş Altı Milli Takım, Almanya ile Kritik Maça Çıkıyor

20 Yaş Altı Milli Takım, Almanya ile Karşılaşacak

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 19.00'da başlayacak.

Milli Takımın Durumu

Elit Lig'de şu ana kadar oynanan 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan ay-yıldızlılar, 8 takım arasında 7. sırada yer almakta. Öte yandan, zirve mücadelesi veren Almanya, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi elde ederek 9 puan toplamış durumda ve haftaya 2. sırada girdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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