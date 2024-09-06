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20 Yaş Altı Milli Takım, İngiltere ile Berabere Kaldı

Soykan Başar, Elit Lig'deki İngiltere maçını değerlendirerek genç yeteneklerin kulüplere katkı sağlayacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:32
20 Yaş Altı Milli Takım, İngiltere ile Berabere Kaldı

20 Yaş Altı Milli Takım, İngiltere ile Beraberlik Yaşadı

Türkiye'nin 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'de 1-1 berabere kaldığı İngiltere maçının ardından Teknik Direktör Soykan Başar açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti Hak Ettik

Soykan Başar, Pendik Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın temposunun yüksek olduğunu ve oyuncularının galibiyeti hakettiğini söyledi. "Agresif ve Hızlı Oynayan Bir Takımız Var"

Başar, "Agresif oynayan, hücum anlamında ne yapmasını bilen ve savunma reaksiyonunu çok hızlı veren bir takımız. Bunların üzerine de çalışmaya devam ediyoruz. Bu sene Elit Lig'e ilk kez katılıyoruz. Önemli takımlar arasında en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Çekya Maçına Hazırlık

İngiltere ile oynanan maçta pozisyon üretme açısından başarılı olduklarını belirten Başar, önümüzdeki Çekya maçına dair de görüşlerini paylaştı. "Kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Baskılı bir oyun anlayışına sahip olacağız." dedi.

Tecrübe ve Gelişim

Başar, Elit Lig'in oyuncularına büyük bir tecrübe katacağını belirterek, "Üst seviye maç oynamak, bir oyuncuyu geliştiriyor. Bizim için rakip önemli değil, önemli olan oyuncularımızın sahada mücadele etmesidir." ifadelerini kullandı.

Son olarak, genç oyuncuların kulüplerinde daha fazla şans bulması gerektiğinin altını çizen Başar, "Bu gençlerle kulüplerin yarınları kurtulacak." şeklinde konuştu.

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