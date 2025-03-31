Eternal Fire, E-Spor Arenasında Zirveye Tırmanıyor

Eternal Fire E-Spor Arenasında Öne Çıkıyor

13 Ağustos 2021 tarihinde kurulan Eternal Fire, e-spor dünyasında adını hızla duyurmaya devam ediyor. Son olarak BLAST Open Lisbon 2025 turnuvasında 40.000 dolarlık ödül kazandı.

Dünya Sıralamasında 5. Sırada

Kısa sürede elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Eternal Fire, dünya sıralamasında 5. sıraya çıkarak önemli bir konuma yerleşti. Bu başarısı, takıma birçok önemli turnuvaya katılma davetiyesi kazandırdı. Türk takımı olarak, e-spor arenasında Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam eden Eternal Fire, Türkiye ve dünya e-spor sahnesinde de sıkça anılmaktadır.

Zorlu Rakipleri Geride Bıraktı

BLAST Open Lisbon 2025 turnuvasında yarı finale yükselmek için G2, Liquid ve Navi gibi zorlu rakipleri geride bırakan Eternal Fire, yarı finalde ise MOUZ ile karşılaştı. Bu karşılaşmayı kaybederek elenen takım, yine de 40.000 dolarlık ödülüne göz koydu.

Önemli Başarılar ve Kadro

Mart 2025 itibarıyla dünya sıralamasında 5. sırada yer alan Eternal Fire, kadrosunda yer alan yetenekli oyuncularla da dikkat çekiyor. Ayrıca, Valve ve Major sıralamalarında sırasıyla 5. ve 4. sıralarında bulunmaktadır. Counter Strike takımındaki isimler ise şu şekilde;

XANTARES İsmailcan Dörtkardeş

Wicadia Ali Haydar Yalçın

woxic Özgür Eker

jottAAA Samet Köklü

MAJ3R Engin Küpeli