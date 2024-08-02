2024-2025 Futbol Sezonu Yaz Semineri Tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 futbol sezonu öncesinde önemli bir yaz semineri düzenledi. Yer alan açıklamalara göre etkinlik, Riva Tesisleri'nde Hakem İşleri Koordinatörlüğü tarafından organize edildi.

Katılımcılar ve Eğitim Süreci

Seminere, Süper Lig ve 1. Lig hakemleri, yardımcı hakemler, VAR ekibi ile FIFA Kadın hakemleri ve yardımcı hakemleri katıldı. Ayrıca, Kıbrıs Süper Liginden iki hakem ve yöneticinin de katıldığı toplantıda, MHK koordinasyonu ile TFF ve UEFA uzmanları ortaklaşa eğitim gerçekleştirdi.

Bir Haftalık Yoğun Eğitim

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri, TFF'nin fiziksel gelişim birimi ve UEFA profesyonellerinin katılımıyla yapılan bu yaz semineri bir hafta sürdü. FIFA ve UEFA Eğitmeni Alan Snoddy, katılımcılara güncel teknik bilgiler aktararak, eğitim sürecine katkıda bulundu.

Bu tür organizasyonlar, hakemlerin performanslarını artırmak ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak adına büyük önem taşımaktadır.