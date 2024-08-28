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2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:24
2024-2025 Sezonunda Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

2024-2025 Sezonunun Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda görev alacak hakem listelerini resmi web sitesinde duyurdu.

Üst Klasman ve Video Yardımcı Hakemler

MHK tarafından belirlenen üst klasman hakemleri şu şekilde:

  • Zorbay Küçük
  • Alper Akarsu
  • Burak Olcar
  • Burak Pakkan
  • Gürcan Hasova
  • Kadir Sağlam
  • Yaşar Kemal Uğurlu
  • Batuhan Kolak
  • Ömer Faruk Turtay
  • Sarper Barış Saka
  • Adnan Deniz Kayatepe
  • Oğuzhan Çakır
  • Arda Kardeşler
  • Cihan Aydın
  • Ali Şansalan
  • Erkan Özdamar
  • Feridun Daldaş
  • Ümit Öztürk
  • Süleyman Bahadır
  • Turgut Doman
  • Ali Yılmaz
  • Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Çağdaş Altay
  • İlker Yasin Avcı
  • Mehmet Türkmen
  • Mustafa Kürşad Filiz
  • Oğuzhan Uğurlu
  • Ozan Ergün
  • Volkan Bayarslan
  • Ayberk Demirbaş
  • Davut Dakul Çelik
  • Direnç Tonusluoğlu
  • Emre Kargın
  • Fatih Tokail
  • Halil Umut Meler
  • Yiğit Arslan
  • Ömer Tolga Güldibi
  • Raşit Yorgancılar
  • Oğuzhan Aksu
  • Muhammet Ali Metoğlu
  • Atilla Karaoğlan
  • Erdem Mertoğlu
  • Ömer Faruk Gültekin
  • Mehmet Ali Özer
  • Alpaslan Şen
  • Furkan Aksuoğlu
  • Yasin Kol

Video yardımcı hakem olarak ise; Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Mustafa İlker Coşkun, Bülent Birincioğlu yer alıyor.

Daha Fazlası İçin

Ayrıca, TFF açıklamasında üst klasman yardımcı hakemler, klasman hakemleri, klasman yardımcı hakemleri ve gözlemci listelerine dair detayların da yer aldığı unutulmamıştır.

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