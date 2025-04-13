Cansu Bektaş'tan Tarihi Başarı: 3. Kez Avrupa Şampiyonu!

Milli halterci Cansu Bektaş, peş peşe 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk sporuna büyük bir gurur yaşattı. Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası, kadınlar 45 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

Cansu Bektaş, koparmada 76 kilo ve silkmede 90 kilo kaldırarak toplamda 166 kilo ile altın madalya kazandı ve böylece art arda 3. kez Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Diğer milli sporcu Gamze Altun ise, silkmede 93 kilo kaldırarak altın madalya elde etti ve toplamda 161 kiloyla Avrupa 3'üncüsü oldu. Bu sonuçlar, Türk halterinin uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansu Bektaş (sol 4) toplamda altın, Gamze Altun (sağ 6) ise toplamda bronz madalya kazandı.