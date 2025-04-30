Trabzonspor 19 Yaş Altı Taktı, Barcelona'ya Karşı Finalde İkinci Oldu

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Bordo-Mavili Taraftarlarla Coşkulu Bir Karşılama Aldı

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1'lik bir skorla mağlup olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, memleketi Trabzon’a döndü. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan genç futbolcular, Trabzon Havalimanı'nda aileleri ve umut dolu taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

Teknik Direktör Eyüp Saka'dan Açıklama

Takımın Teknik Direktörü Eyüp Saka, dönüş sırasındaki duygularını değerlendirerek, "Gurur duyuyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gönül isterdi ki kupa ile gelelim ama böyle oldu. Yine de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaptan Salih Malkoçoğlu'nun Mesajı

Takım kaptanı Salih Malkoçoğlu ise finale kadar yükselmenin büyük bir başarı olduğunu belirtti. Malkoçoğlu, "Sonu güzel bitebilirdi fakat olmadı. Serüven güzeldi. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Kaptanlıktan ziyade takım arkadaşlığı yapmak benim için en iyisi oldu. Onlarla beraber bu serüvende olmak gurur verici. Trabzonspor taraftarı bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadı, her zaman bizi destekledi, yanımızda durdular. Teşekkür ederim" dedi.

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, kente döndü. Bordo-mavili takımın kaptanı Salih Malkoçoğlu, finale kadar yükselmenin büyük başarı olduğunu belirtti.

UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, kente döndü. Bordo-mavili takımın kaptanı Salih Malkoçoğlu, finale kadar yükselmenin büyük başarı olduğunu belirtti.