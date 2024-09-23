45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk Başarıları

45. Dünya Satranç Olimpiyatı Macaristan'da Tamamlandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 45. Dünya Satranç Olimpiyatı, Türk satranççılarının başarılı performanslarıyla sona erdi.

Bronz Madalya Kazanan Genç Yıldızlar

Organizasyon kapsamında, 15 yaşındaki büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2. masa üçüncülüğü ile bronz madalyayı kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş da turnuvada dikkat çeken genç yeteneklerden biri oldu.

Mustafa Yılmaz'dan Tarihi Beraberlik

Ayrıca, GM Mustafa Yılmaz, dünya şampiyonu Norveçli satranççı GM Magnus Carlsen ile berabere kalarak bu oyuncudan puan alan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Takım Performansları

A Milli Erkek Takımı, GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş, GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can'dan oluşarak toplamda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 12. sırada yer aldı. Öte yandan, A Milli Kadın Takımı ise 26. sırayı elde etti ve önemli bir başarı gösterdi.

Genç Yeteneklere Vurgu

Gülkız Tulay, Türkiye'nin satranç alanında Avrupa'da zirveye yükseldiğini ve dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını ifade etti. "Türk satrancının gençleri dünyaya damga vurdu. Bu başarılar, yıllar içinde yapılan yatırımların bir sonucu," diyerek değerlendirmelerde bulundu.

İş Bankası’nın Destekleri

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, satranca verdikleri desteği eğitim sponsorluğu olarak değerlendirdiklerini belirtti. 19 yıllık sponsorluğun ardından, lisanslı sporcu sayısının 30 binden 1 milyon 311 bine, antrenör sayısının 2 binden 87 bine yükseldiğini vurgulayarak, bu gelişimin satranç ekosistemine katkısı olduğunu ifade etti.

Bu uluslararası organizasyon, Türkiye'nin satranç alanındaki potansiyelini ve genç yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.