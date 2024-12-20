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2024-2025 Sezonunda UEFA Hakem Kategorileri Belirlendi

UEFA Hakem Komitesi 2024-2025 sezonunun ikinci devresi için hakem kategorilerini yeniden belirledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:13
2024-2025 Sezonunda UEFA Hakem Kategorileri Belirlendi

UEFA Hakem Kategorileri Yeniden Belirlendi

UEFA Hakem Komitesi, 2024-2025 sezonunun ikinci devresi için futbol ve futsal hakemlerinin kategorilerini güncelledi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, en üst kategori olan elit kategoride erkekler futbolunda Halil Umut Meler ile futsalda Kamil Çetin’in yerini koruduğu belirtildi.

Yeni Gelişmeler

Öte yandan, futsal hakemi Hakan Tezcan’ın birinci kategoriye yükselmesi, bu kategorideki gelişmeler arasında dikkat çekti. Bu değişiklikler, UEFA’nın hakem kaynağını güçlendirmeye yönelik adımlarını ortaya koyuyor.

Futbol ve futsal dünyası, bu yeni düzenlemelerle birlikte hakem performansını ve kalitesini artırmayı hedefliyor.

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